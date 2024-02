Catania, in casa aveve una pistola mitragliatrice e una rivoltella: arrestato

La polizia rinviene armi da guerra nell'abitazione

CATANIA – Un 40enne è stato arrestato dalla Polizia a Catania per detenzione illegale di arma da guerra e arma comune da sparo. Durante una perquisizione nella sua abitazione, nello storico rione San Cristoforo, agenti della sezione Antidroga della Squadra mobile della Questura hanno trovato una pistola mitragliatrice calibro 7.65, munita di caricatore, e una rivoltella calibro 38 speciale risultata rubata. Sequestrate anche oltre 200 cartucce di vario calibro. L’uomo è stato condotto in carcere. Sono in corso accertamenti per verificare se le armi siano state utilizzate per commettere crimini.