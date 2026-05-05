Catania, in casa mitra, munizioni, ordigno e droghe: due arrestati

CATANIA – Blitz antidroga nel quartiere Librino di Catania.
I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Fontanarossa hanno arrestato in flagranza di reato due persone, un uomo di 35 anni e una donna di 34 anni.
Le armi e la droga
Durante una perquisizione nella loro abitazione militari dell’Arma hanno trovato un fucile mitragliatore completo di due caricatori con complessivi 44 proiettili calibro 9, un ordigno esplosivo rudimentale del peso di circa 674 grammi dotato di miccia e due coltelli di grandi dimensioni.
Rinvenute, inoltre, diverse tipologie di droga: circa 15 grammi di crack, 26 grammi di cocaina, 77 grammi di marijuana e anche hashish. Sequestrati anche 70 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio.
Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, i due sono stati arrestati e su disposizione dell’autorità giudiziaria condotti in carcere.