Catania, in giro con un’auto rubata: 2 arresti dopo una folle corsa

C'è un agente ferito

CATANIA – Due persone, un sorvegliato speciale italiano di 39 anni con obbligo di soggiorno nel comune di Aci Castello e un marocchino 41enne, sono stato arrestato a Catania al culmine di un inseguimento dalla Polizia dopo essere stati intercettati a bordo di un’auto rubata. Hanno poi ingaggiato una colluttazione con gli agenti ma sono stati bloccati.

Un poliziotto si è ferito a una mano ed è stato medicato in Pronto Soccorso. I due sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale. Il 39enne anche per inosservanza alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Quest’ultimo aveva anche un coltello serramanico lungo 18 cm circa con una lama lunga 7 cm e per questo è stato anche denunciato per porto di armi od oggetti atti a offendere.

I due sono stati anche denunciati per ricettazione perché a bordo della loro auto gli agenti hanno trovato una bicicletta, diversi utensili da lavoro, due bombole di gas e altri oggetti di sospetta provenienza furtiva. Il tutto è stato sequestrato e l’autovettura è stata restituita al legittimo proprietario.