Catania, in via Capo Passero rinvenuto un arsenale da guerra

Armi, munizioni ma anche droga: era tutto nascosto al quinto piano di uno stabile

1' DI LETTURA

CATANIA – Un autentico arsenale composto da sei pistole semiautomatiche di vario calibro tra cui due calibro 7,65 (una con il colpo in canna), una calibro 9, una 45 e un revolver calibro 38 special. Ed ancora: 2 mitra AK47 ed un fucile.

Il sequestro della Squadra Mobile

E’ quello che è stato scoperto e sequestrato dagli agenti della Squadra Mobile etena nel quartiere di via Capo Passero. Le armi erano nascoste negli spazi comuni del quinto piano di uno stabile: oltre all’arsenale vi erano anche 1.137 munizioni di vario calibro e tipo, un silenziatore, un rilevatore di segnale e un disturbatore di segnale usati quasi certamente per le bonifiche volte ed eludere le attività investigative e altra attrezzatura elettronica specifica per agevolare l’attività criminale.

C’erano pure 202 involucri per crack e cocaina pronti per la vendita.

La verifica sulle armi

Gli agenti della Mobile hanno avviato un’indagine per capire a chi appartenessero le armi da fuoco in perfetto stato e pronte per essere utilizzate. Disposta anche la verifica se, tra di esse, vi siano armi utilizzate, anche di recente, per commettere crimini.