Catania, inaugurata la “Fiera dei morti”: aperta fino al 5 novembre

Al parcheggio scambiatore Fontanarossa dell'Amts

2' DI LETTURA

CATANIA – Ha aperto i battenti l’edizione 2023 della Fiera dei Morti che si tiene nel parcheggio scambiatore Fontanarossa dell’Amts, fino al prossimo 5 novembre. L’avvio delle attività del tradizionale mercato all’aperto, che accompagna il periodo della festa di Ognissanti e della commemorazione dei Defunti, è avvenuto stamani alla presenza dell’assessore alle Attività produttive Giuseppe Gelsomino, del presidente del consiglio comunale Seby Anastasi, dei consiglieri Serena Spoto, Anthony Manara, Alessandro Campisi, Alessia Trovato e diversi consiglieri del sesto municipio.

150 stand

“Un sito straordinariamente funzionale – ha detto l’assessore Gelsomino, dopo avere tagliato il nastro inaugurale della Fiera- che accoglie 150 stand di operatori commerciali provenienti da tutta la Sicilia e anche da fuori Regione. Negli stand adibiti alla vendita di prodotti troviamo tipici e artigianali di ogni genere, in molti casi a prezzi convenienti a cominciare dai giocattoli per bambini ma anche dell’abbigliamento invernale. “Nello spazio mercatale -ha aggiunto l’assessore alle attività produttive della giunta Trantino- abbiamo anche uno spazio per i giochi dei bambini e un’ampia area food per le degustazioni dei prodotti di consumo e anche una postazione di primo soccorso per le eventuali emergenze”.

La tradizionale manifestazione fieristica rimarrà aperta, nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 9 alle 24 e nei giorni feriali, dalle 9 alle 22.30.

Servizi e collegamenti

Al fine di agevolare il percorso della linea A.M.T.S. che collega, per l’occasione della Fiera, il parcheggio Nord di Via Fontanarossa con il centro cittadino, l’Amministrazione Comunale ha adottato provvedimenti di circolazione. Con un’ordinanza dell’Ufficio Traffico Urbano è istituito il senso unico di marcia in via Amerigo Vespucci nel tratto e nel senso da via Amerigo Vespucci a via Officina Ferroviaria; il divieto di sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli eccetto quelli adibiti al trasporto dell’invalido che espone l’apposito contrassegno in via Forcile, lato ovest, slargo antistante l’ingresso della fiera, per complessivi 31 stalli.

Con la stessa ordinanza è stata istituita riserva di sosta ai cicli e motocicli in via Forcile, lato ovest, slargo antistante l’ingresso della fiera, lato sud e il divieto di fermata per tutti i veicoli nella stessa, da ingresso laterale ex Mercato ortofrutticolo, ad innesto svincolo Asse dei servizi.