Catania, inaugurati il parcheggio scambiatore e il Parco Serafino Famà

L'apertura in viale Raffaello Sanzio

CATANIA – Catania si arricchisce di un nuovo spazio polifunzionale in viale Raffaello Sanzio. Nella mattina di giovedì 8 maggio sono stati ufficialmente aperti ai cittadini il Parco Serafino Famà e il nuovo parcheggio scambiatore con annessa stazione bus, un’area verde attrezzata per il fitness e l’attività fisico-motoria a disposizione della comunità.

In rappresentanza del sindaco Enrico Trantino, l’assessore ai Lavori pubblici Sergio Parisi ha inaugurato l’area, sollevando simbolicamente la sbarra d’accesso da via Imperia. Erano presenti anche gli assessori comunali Porto, Brucchieri, Pesce e Marletta, diversi consiglieri comunali, il presidente dell’AMTS Salvo Vittorio, il direttore generale della FCE Salvo Fiore, i dirigenti comunali Fabio Finocchiaro e Paolo Di Caro, rappresentanti del III Municipio, tecnici comunali e dell’azienda del trasporto pubblico locale, dell’impresa esecutrice dei lavori e numerosi cittadini residenti.

“Un colpo d’occhio che riqualifica la zona”

“Un vero colpo d’occhio che trasforma il contesto urbano – ha dichiarato l’assessore Parisi – si tratta di un’infrastruttura polifunzionale dove, oltre a lasciare l’auto per prendere bus o metro, si potrà passeggiare tra aree verdi con prati, cespugli, circa 150 alberi, due ulivi secolari e una modernissima area fitness all’aperto”.

“Un progetto nato nel 2021 – continua Parisi – durante l’amministrazione Pogliese, finanziato con fondi della Regione Siciliana destinati ai parcheggi nelle città metropolitane dell’isola, quindi a costo zero per il Comune.”

Il nuovo parcheggio di piazzale Sanzio, ora intitolato a Serafino Famà – il penalista ucciso dalla mafia il 9 novembre 1995 – è stato realizzato con l’obiettivo di ridurre l’ingresso di auto nel centro cittadino, incentivando l’utilizzo del trasporto pubblico. La struttura offre 315 posti auto e 12 stalli per autobus.

Nei primi giorni sarà possibile parcheggiare gratuitamente; per ora, l’accesso è previsto solo da via Imperia per evitare interferenze con il traffico su viale Sanzio. Il capolinea Amts interno entrerà a regime entro due settimane.

Servizi e verde

Il parco e il parcheggio sono dotati di un impianto di illuminazione a energia solare, sistema automatizzato di controllo accessi, conteggio in tempo reale dei posti disponibili, pagamenti elettronici e 75 telecamere di videosorveglianza. Nell’area verde sono state installate cinque fontanelle anche per animali e 58 panchine per il relax dei visitatori.

La gestione del parcheggio scambiatore e la manutenzione dell’intera area saranno affidate all’Amts, che si occuperà della rigenerazione continua del verde e degli spazi pubblici. I lavori sono stati eseguiti dal Consorzio Stabile Agoraa e dall’impresa consorziata New Building.