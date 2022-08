L'intervento aereo dei Vigili del fuoco, schierata anche una squadra a terra per fronteggiare l'avanzata delle fiamme

1' DI LETTURA

CATANIA – In corso un intervento aereo per spegnere un incendio in località Cutuminello, a Caltagirone. I Vigili del fuoco sono all’opera con due elicotteri e un Canadair per arrestare l’avanzata del fronte di fiamma, mentre una squadra a terra è schierata a protezione di un agriturismo non lontano dal rogo.