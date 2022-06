Vasto incendio nel Catanese: in azione canadair

Il rogo ha colpito due frazioni di Giarre.

CATANIA – Vasto incendio di sterpaglie e rifiuti nella fascia ionico-etnea. Il rogo sta interessando un’ampia zona tra le frazioni Macchia e Misciarello di Giarre. In azione anche un canadair che sta effettuando diversi lanci d’acqua per poter domare le fiamme. Il personale della guardia forestale sta lavorando già da diverse ore per poter circoscrivere il fuoco, ma le alte temperature non aiutano le operazioni.