Catania, incendio in via Guarnera: attimi di paura

I pompieri hanno messo in sicurezza l'area

CATANIA – Attimi di paura stamani per un incendio divampato in un’abitazione al pianoterra di uno stabile in via Guarnera.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area e accertato che all’interno dell’abitazione non vi fossero persone.

Il rogo, rimasto circoscritto alla camera dal letto, sarebbe da attribuire a cause accidentali di origine elettrica.

All’interno dell’appartamento si trovava anche una bombola di Gpl, messa precauzionalmente in sicurezza. Sul posto anche personale del 118.