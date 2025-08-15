 Incendio a Primosole: intervento di forestale e vigili del fuoco
Incendio in contrada Primosole: intervento di forestale e vigili del fuoco

A supporto anche i carabinieri
CATANIA
CATANIA – L’incendio è divampato in contrada Primosole. A ridosso della Riserva dell’Oasi del Simeto. Sul posto, hanno agito per diverse ore le squadre del corpo forestale e dei vigili del fuoco. Proficuo anche l’intervento di una pattuglia dei carabinieri della stazione Plaia, anche per consentire al traffico veicolare un normale deflusso.

Tutta l’area era, infatti, stata inondata da un fumo coltre e intenso. Ad andare in fumo, sterpaglie e vegetazione. Sul posto presenti anche i volontari dell’Esaf.

