Catania, incendio in via Pietra dell’Ova: c’è una vittima

Il rogo si è sviluppato nel tardo pomeriggio di oggi. Una persona priva di vita sarebbe stata rinvenuta al secondo piano di uno stabile.

CATANIA – Un incendio si è sviluppato nel tardo pomeriggio di oggi in via Pietra dell’Ova, nel quartiere di Canalicchio, in territorio di Tremestieri. La notizia è stata confermata a LiveSicilia dalla sala operativa dei vigili del fuoco di via Cesare Beccaria: sul posto, in questo momento, stanno intervenendo le squadre dei pompieri.

Al secondo piano dello stabile a sei piani è stata ritrovata ormai priva di vita una persona: si tratta di un uomo di 62 anni.

Sul posto si sono portate più ambulanze del 118.

Al momento, non è chiaro da dove siano divampate le fiamme.