Incidente stradale, gravemente ferito un carabiniere

Lo scontro tra un'auto e una moto sulla statale di Chiaramonte, vicino Licodia Eubea; sul posto Anas e forze dell'ordine

CATANIA – Una persona è stata ferita in un incidente che ha coinvolto una vettura e una moto sulla strada statale 514 “di Chiaramonte”, all’altezza di Licodia Eubea. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’ordine.

L’incidente, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, è avvenuto al km 26,2 della statale, all’innesto con la statale 115. Il ferito è un carabiniere di 28 anni originario della Calabria e in servizio alla stazione di Scoglitti. In un primo momento era stata diffusa la notizia della morte dell’uomo, che invece al momento risulta ricoverato a Catania.

L’uomo è arrivato in codice rosso per politrauma, in condizioni critiche, al Pronto soccorso dell’Azienda ospedaliera Cannizzaro, è stato sottoposto ad approfondimenti diagnostici e trattato al Trauma Center. Ha riportato gravi fratture agli arti e altri traumi interni. Portato in sala operatoria, poi in Rianimazione. Le condizioni restano molto gravi, la prognosi riservata