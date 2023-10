Catania, incidente in via Passo Gravina: coinvolto studente del Fermi

La dinamica

CATANIA – Incidente in via Passo Gravina, coinvolto uno studente del Fermi mentre viaggiava a bordo di uno scooter.

La dinamica

Uno studente del liceo Fermi stava percorrendo via Passo Gravina in salita quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un Suv. Immediato l’intervento dell’ambulanza del 118, con i medici a bordo che hanno prestato i primi soccorsi al ragazzo.

Traffico in tilt

Il traffico si è paralizzato, lunghe code fino a Mascalucia. Sul posto i vigili urbani hanno eseguito i rilievi e verificheranno le cause dell’incidente.