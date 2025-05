L’incidente di via Due Obelischi: sale a due il numero dei morti

Il 43enne ricoverato al Cannizzaro non ce l'ha fatta

CATANIA – Non ce l’ha fatta il 43enne coinvolto nell’incidente stradale avvenuto ieri sera in via Due Obelischi, nell’area nord della città di Catania. L’impatto era stato tra due motociclisti.

Salgono dunque a due le vittime. Angelo Puglisi, classe 1961, era morto nell’immediato. La seconda vittima (il nome non è ancora disponibile) era stata trasportata immediatamente all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove è stata operata d’urgenza per le conseguenze di un trauma cranico.

Le sue condizioni, però, sono apparse sin da subito gravi.

Nella giornata di ieri, un altro centauro aveva perso la vitta sulle strade della Provincia etnea.