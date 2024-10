La prima ricostruzione

IN VIA CATANIA

CATANIA- Una persona è morta in un incidente mortale avvenuto in serata in via Sebastiano Catania nel quartiere Nesima a Catania.

Secondo una prima ricostruzione la vittima stava attraversando la strada quando è stata travolta da un’auto. L’automobilista si è fermato ed è sotto choc. Lo scrive il sito lasicilia.it