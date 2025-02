Nei pressi dell'aeroporto

CATANIA – Grave incidente stradale, all’alba di oggi in via Angelo Aiello a Catania, tra l’aeroporto di Fontanarossa e la zona industriale.

Nel violento scontro fra due mezzi una persona di 58 anni alla guida di una Smart ha perso la vita. L’auto era finita in una scarpata e non c’è stato nulla da fare per il conducente. Ci sono anche due feriti.

Sul posto, ambulanze del 118 per, prestare soccorso ai feriti, i Vigili del Fuoco, per mettere in sicurezza i mezzi, e la Polizia Locale per i rilievi.