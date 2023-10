Incidente sulla Statale, muore 22enne: è l’ennesima tragedia della strada

Per il giovane non c'è stato, purtroppo, nulla da fare

1' DI LETTURA

CATANIA – È l’ennesima tragedia della strada. Ed ancora una volta accade tutto lungo la Statale 121, la Paternò-Catania: un’arteria stradale che, al pari della famigerata 284 che porta sino ad Adrano, conta le croci sull’asfalto di innumerevoli vittime. A perdere la vita questa volta è toccato ad un 22enne.

L’incidente

L’ultimo dramma si è consumato nella prima serata di ieri, poco prima della 21. Una Renault Megane con a bordo due giovani finisce fuoristrada mentre procede in direzione del capoluogo etneo e in territorio di Belpasso. La vettura centra prima il guardrail che costeggia la carreggiata e, poi, va a sbattere con violenza contro il muro in cemento del cavalcavia: un impatto che non lascia scampo al ventiduenne che era seduto sul lato passeggero. A guidare era, invece, l’amico di 23 anni.

La vittima è di Adrano: Nicolò Torrisi. Al momento dell’impatto, il suo corpo è stato sbalzato via dalla vettura finendo sull’asfalto.

Inutili i soccorsi

Sul posto il personale medico del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso del giovane. Il 23enne è stato trasportato all’ospedale San Marco di Catania ed è in cura ai medici del Pronto Soccorso. A portarsi sul luogo della tragedia anche i carabinieri, i Vigili del fuoco e gli uomini dell’Anas.

Pochi metri più avanti appena 48 ore fa, un carabiniere era stato travolto da una vettura mentre stava effettuando i rilievi di un precedente incidente: le sue condizioni restano gravi.