Catania, incidente in Tangenziale: lunghe code

Sul posto la Polizia Stradale. IN AGGIORNAMENTO

CATANIA. Un tamponamento senza feriti sulla Tangenziale di Catania provoca due chilometri di code in direzione Siracusa, a pochi chilometri da Misterbianco. La situazione è ancora in aggiornamento. A complicare tutto ci sarebbe il “normale traffico” domenicale, con migliaia di macchine che affollano come sempre le arterie in entrata e uscita dai centri commerciali.

Sul posto la Polizia stradale di Catania. Le auto coinvolte nell’incidente sarebbero ferme nella corsia di emergenza e il traffico sta tentando di defluire, pur bloccato dall’enorme numero di auto presenti sulla carreggiata.