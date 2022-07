Incidenti, feriti e automobilista muore dopo malore

Nella notte violento scontro a Giarre. La tragedia invece si è consumata ad Acireale.

1' DI LETTURA

GIARRE – Sangue sulle strade catanesi. Incidente nella notte sulla Strada Statale 114, nella frazione di San Leonardello, tra Giarre e Riposto. Due auto si sono scontrate per cause ancora da definire intorno alle 3 di questa mattina. Gli operatori del 118 hanno richiesto il supporto dei carabinieri della compagnia di Giarre e dei vigili del fuoco per poter estrarre i feriti dalle lamiere delle vetture accartocciate. Una volta messi in sicurezza i feriti sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale Cannizzaro di Catania e al nosocomio di Acireale. I mezzi coinvolti sono stati rimossi dalla carreggiata dopo qualche ora.

Una tragedia invece si è consumata a Guardia Mangano, frazione di Acireale. Un automobilista è stato colto da un malore mentre guidava e si è schiantato contro un muretto. Inutile l’intervento di un medico ciclista che passava di lì ed ha provato a rianimarlo in attesa dell’arrivo dell’ambulanza del 118. Purtroppo i sanitari a quel punto hanno solo potuto constatare il decesso della vittima. Sul posto la polizia locale per gli accertamenti di rito.