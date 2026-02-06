 Catania, inseguimento a tutta velocità: due giovani arrestati
Catania, inseguimento a tutta velocità: due giovani arrestati con droga

La fuga in auto
polizia
di
CATANIA – Rocambolesco inseguimento tra le vie cittadine nei giorni scorsi a Catania, dove la Polizia di Stato ha arrestato due giovani, un 24enne catanese e un 20enne romeno, dopo una pericolosa fuga in auto.

I due non si sono fermati all’alt imposto dagli agenti della squadra volanti lungo via Ugo La Malfa, accelerando improvvisamente e rischiando di investire un poliziotto. Ne è nato un inseguimento ad alta velocità, con manovre contromano e slalom tra le auto, che ha messo in pericolo automobilisti e pedoni.

Durante la fuga, i giovani hanno lanciato alcune buste dai finestrini. Fermati in via Borgese, gli agenti hanno recuperato la droga abbandonata lungo il percorso: complessivamente 30,5 grammi di marijuana.

Ulteriore sostanza stupefacente è stata trovata addosso ai due, per un totale di circa 19 grammi, oltre a 230 euro in contanti ritenuti provento dello spaccio.

I due sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale e denunciati per detenzione di droga ai fini di spaccio. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.

