Catania, La Festa di Sant’Agata: i ringraziamenti del Comitato

Il coinvolgimento di persone e associazioni

CATANIA – Riceviamo e pubblichiamo dal Comitato Festa di Sant’Agata:

“Il Comitato per la Festa di Sant’Agata al termine della prima parte dell’edizione 2024 della Festa per la Santa Patrona, intende evidenziare ancora una volta i principi fondanti che hanno ispirato e caratterizzato ogni attività: il mantenimento delle tradizioni, il coinvolgimento dei giovani in tutti gli eventi, l’esaltazione della cultura della legalità in ogni momento dello svolgimento degli eventi, la presenza e l’impegno dei giovani. È, altresì, doveroso rivolgere sentiti ringraziamenti a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione e alla riuscita degli eventi, in particolare a coloro che hanno voluto offrire gratuitamente la loro collaborazione.

Un abbraccio lo rivolgiamo ai medici, egregiamente coordinati dalli’instancabile dott. Manlio Leonardi, sempre attento e presente, che ha curato e coordinato il Piano Sanitario, e, tra questi, in modo particolare a Mons. Mario Torraca, direttore dell’Ufficio Pastorale della Salute e Rettore della Chiesa di San Camillo, nonché al Presidente dell’Ordine dei Medici, i quali insieme hanno collaborato al reclutamento dei medici presenti per l’intera durata della Festa a garanzia e tutela della salute delle migliaia di partecipanti”.

I ringraziamenti del Comitato

Un ringraziamento speciale va a tutti gli artisti: il conduttore e giornalista Salvo La Rosa che ha presentato e condotto lo spettacolo del 3 sera, i soprani Desirée Rancatore e Maria Francesca Mazzara, i cantanti Rita Botto, Etta Scollo, Vincenzo Spampinato, Giuseppe Castiglia, Mario Incudine, e i Lautari; i musicisti delle Matinée musicali a Palazzo degli Elefanti coordinati dal Maestro Fabio Raciti.



I giovanissimi allievi delle scuole a indirizzo musicale che hanno animato, egregiamente condotti dai loro docenti, le Matinée musicali a Palazzo dei Chierici; i giovani artisti dei cinque Conservatori siciliani che, coordinati dal Maestro Daniele Petralia, si sono esibiti nella Maratona pianistica; i ragazzi del Calamus Clarinet Ensamble diretti dal Maestro Carmelo Dell’Acqua.

Il Coro Lirico Siciliano diretto dal Maestro Francesco Costa, che ha presentato per la prima volta a Catania “A mani nude”, spettacolo ispirato a Don Pino Puglisi; i produttori video-teatrali Ninni Trischitta e Luciano Catotti, il regista Anfuso e gli attori di “Agata la Santa Fanciulla”; il fotografo Giuseppe La Spada; l’artista Umberto Gagliano.

La professoressa Costa, il presentatore Ruggero Sardo, mattatore del Concerto al Teatro Massimo Bellini e al premio “La Candelora d’Oro”; gli organizzatori degli incontri/dibattiti, la prof.ssa Elita Schillaci, la giornalista Sarah Donzuso.

L’associazione ex alunni del Leonardo da Vinci, i relatori Maestro Orafo Ugo Longobardo, il Prof. G. Montemagno e la Prof.ssa M. De Luca che hanno curato gli ”Inni”, la d.ssa M. Scavo, la sig.ra G. Zizzo, Don A. Romano, il dott. V. Ceruso, la d.ssa E. Gulisano, il Cav. I. Riolo, la d.ssa R. Manno, il dott. M. Mazzapicchi, il dott. G. Landolina, il dott. G. Gigante, la prof.ssa A. Di Stefano, l’assessore avv. V. Lombardo, la d.ssa M. Costanzo, la d.ssa S. Ragonese, il prof. G. Di Rosa, l’avv. T. Aloisio, il dott. P. Giuffrida, l’autore T. Rizzo.

Il Presidente del Tribunale dei Minori dott. Roberto Di Bella, l’Unione Cattolica Stampa Italiana, l’associazione Cattolica nel Mondo, WonderLad, la prof.ssa Ornella Laneri, la Confcommercio, la Confesercenti, e i tanti relatori che hanno reso interessanti gli incontri che si sono svolti nei giorni immediatamente precedenti a quelli delle processioni.

Ancora si ringraziano per il loro contributo: la Corale G. Tovini, l’Associazione Cattolica Cereo Mastri Artigiani Maria SS. Assunta, i Fratelli Napoli, la Parrocchia Madonna del Divino Amore, l’Associazione Sant’Agata in cattedrale, l’Andos Catania, il Sovrintendente del Teatro Massimo Bellini Maestro Giovanni Cultrera.

Le associazioni

La Croce Rossa Italiana, la Misericordia, la Comunità di Sant’Egidio, la Caritas Diocesana, i volontari della Protezione Civile, per le visite guidate domenicali a Palazzo degli Elefanti l’Associazione Guide Turistiche Catania.

Si ringrazia, infine, il signor Giuseppe Blandini, presenza costante e memoria storica della Festa, che ha supportato il neofita Comitato.