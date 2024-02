Catania, la finale di Coppa Italia è tua! Rimini al tappeto: 2-0

Ora sfida al Padova

CATANIA – Il Catania si qualifica per la finalissima di Coppa Italia serie C battendo il Rimini (2-0) e ribaltando così l’esito del match d’andata. Emozionante finale di gara con lo spettacolare raddoppio siglato da Alessio Castellini quando sembravano profilarsi i tempi supplementari. Generosa prestazione quella offerta dai ragazzi di Lucarelli (in tribuna perché squalificato e con Vanigli in panchina) al cospetto di un Rimini che se l’è giocata sino in fondo.

Nei primi istanti di partita gli ospiti provano a gestire il gioco, pur non creando particolari problemi alla formazione di casa. Ben presto, però, il Catania prende in mano le redini del match creando i presupposti per sbloccare il risultato. Sul cross (punizione) di Chiricò, Di Carmine sfiora il pallone che sbatte sul palo ma l’arbitro rileva una posizione di off-side dell’attaccante etneo.

Poi Sturaro non arriva per la deviazione ravvicinata. È il preludio al vantaggio etneo: Sturaro mette in mezzo dalla linea di fondo, Di Carmine sfiora il pallone e, alle sue spalle, piomba Cicerelli che sbatte il pallone in rete: 1-0 !

La reazione del Rimini non si fa attendere, soprattutto grazie al velocissimo Lamesta (già match winner all’andata) la cui conclusione viene respinta da Albertoni. Sul prosieguo dell’azione, Sala da centro area tira a botta sicura ma l’estremo difensore del Catania respinge ancora una volta.

Nella ripresa il Catania prova subito a pigiare sull’acceleratore malgrado affiori un po’ di stanchezza. Tello sbatte su Colombi in uscita mentre gli ospiti si rendono pericolosi con Morra che, in rovesciata, manda alto. I rossazzurri, spinti dal 20.000 sugli spalti, non mollano la presa e raccolgono i frutti dei loro sforzi a sei minuti dalla fine del tempo regolamentare: sul cross di Bouah, Cianci viene chiaramente cinturato in piena area di rigore ma l’arbitro non interviene.

A mettere tutti d’accordo ci pensa Castellini che, da venti metri, lascia partire un bolide di collo sinistro che rende vano il volo di Colombi. Nel finale succede di tutto: il Rimini reclama un rigore, l’arbitro allunga da 6 a 9 i minuti di recupero e annulla un gol a Cernigoi che scaraventa a terra Curado prima di colpire di testa e mandando il pallone in rete. Inutili le proteste romagnole: il Catania è promosso alla finalissima di Coppa Italia di serie C nella quale affronterà il Padova con gara d’andata in terra veneta il 19 marzo e match di ritorno al “Massimino” all’indomani di Pasquetta, il 2 aprile!

Tabellino

Stadio “Angelo Massimino” – di Catania/mercoledì 28 febbraio 2024 – ore 20,30

Coppa Italia Serie C – 2023-2024/semifinale di ritorno

CATANIA – RIMINI 2-0

CATANIA F.C. (4-2-3-1) – Albertoni, Bouah, Monaco (dal 25°s.t. Kontek), Castellini, Celli (dal 1°s.t. Curado), Welbeck, Sturaro (k), Chiricò (dal 25°s.t. Chiarella), Tello, Cicerelli, Di Carmine (dal 37°s.t. Cianci).

A disposizione: Furlan, Donato, Haveri, Ndoj, Peralta, Marsura, Costantino.

Allenatore: Richard Vanigli (squalificato Cristiano Lucarelli).

RIMINI (4-3-3) – Colombi (k), Lepri, Gorelli, Gigli (dal 31°s.t. Cernigoi), Sala, Semeraro, Megelaitis, Langella, Lamesta, Morra (dal 31°s.t. Tofanari), Malagrida (dal 17°s.t. Garetto).

A disposizione: Colombo, De Lucci, Rosini, Pietrangeli, Quaquarelli, Leoncini, Delcarro, Ubaldi, Iacoponi.

Allenatore: Emanuele Troise.

Arbitro: Simone Galipò di Firenze.

Assistenti: Giorgio Ravera (Lodi) e Alessandro Parisi (Bari).

Quarto ufficiale: Gianluca Grasso (Ariano Irpino).

Reti: 17° p.t. Cicerelli (CT); 39°s.t. Castellini (CT).

Indisponibili: Quaini,Rapisarda, Bheters, Silvestri (CT); Capanni, Marchesi, Oddi (RI).

Squalificati: Zammarini (CT); Lucarelli (all. CT).

Ammoniti: Gigli (RI); Morra (RI); Celli (CT); Monaco (CT); Cianci (CT); Albertoni (CT); Sturaro (CT).

Spettatori: 19. 842.

Cronaca

Primo tempo (1-0)

8° sulla punizione di Chiricò… Di Carmine devia il pallone sul palo ma era in fuorigioco;

13° sul lungo cross di Celli… Sturaro non ci arriva in scivolata;

17° Catania in vantaggio: Sturaro mette in mezzo dalla destra, tocca Di Carmine e Cicerelli sbatte in rete da due passi: 1-0 !

19° Lamesta approfitta di una svista arbitrale che non punisce un fallo su Celli e vola via verso l’area rossazzurra ma, chiuso da Monaco, calcia a lato;

21° sulla respinta della difesa riminese…Welbeck ci prova al volo dal limite dell’area: respinto;

27° doppia occasione per il Rimini: Lamesta fugge via in velocità e la sua conclusione viene respinta da Albertoni; sul prosieguo dell’azione… conclusione centrale di sala che trova ancora pronto alla ribattuta l’estremo difensore rosazzurro!

43° Welbeck perde palla sulla trequarti ma Bouah è tempestivo a sventare la minaccia;

45° concessi 2 minuti di recupero;

47° il primo tempo si chiude col Catania in vantaggio minimo.

Secondo tempo (2-0)

1° nel Catania, Curado subentra a Celli;

12° sullo spiovente dalla bandierina… il pallone di impenna e Morra calcia alle stelle;

16° sulla punizione di Megelaitis… colpo di testa di Gigli a lato;

17° nel Rimini, Garetto sostituisce Malagrida;

21° Tello riceve palla direttamente da fallo laterale e da buona posizione, seppur laterale, indirizza in porta: Colombi respinge a corpo morto!

23° il Rimini sfiora il pari: Lamesta va via in scioltezza a Curado e sul cross… Albertoni esce male. Morra in rovesciata manda il pallone alto!

25° nel Catania, Chiarella e Kontek subentrano a Chiricò e Monaco;

31° nel Rimini, Cernigoi e Tofanari rilevano Gigli e Morra;

37° nel Catania, Di Carmine lascia il posto a Cianci;

39° Catania in vantaggio: sullo spiovente in area… Cianci viene platealmente ostacolato da un difensore avversario; il pallone schizza fuori area dove Castellini lascia partita una bordata che non lascia scampo a Colombi: 2-0 !

41° nel Rimini, Langella e Ubaldi rilevano per Iacoponi e Lamesta;

42° nel Catania, Haveri subentra a Cicerelli;

44° il Rimini protesta per un presunto intervento falloso in area su Lepri;

45° concessi 6 minuti di recupero;

50 espulso un componente della panchina riminese per proteste;

53° Cernigoi devia in rete di testa ma aveva commesso precedentemente fallo su Curado!

54° Vince il Catania (2-0) e accede alla finalissima di Coppa Italia di serie C. I rossazzurri affronteranno il Padova in trasferta il 19 marzo con gara di ritorno al “Massimino” il 2 aprile prossimo.