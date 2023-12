Catania, la GDF sequestra 800 articoli sportivi taroccati

Una denuncia per ricettazione

GIARRE (CATANIA) – C’erano magliette delle principali squadre di calcio europee e dei più famosi team di basket dell’NBA. Poi ancora tute e altri prodotti di marchi famosi, ma taroccati. Per questo i finanzieri della Guardia di Finanza della Compagnia di Riposto hanno sequestrato 800 articoli sportivi a Giarre, a un negoziante originario dell’America Latina. Il servizio rientra nelle attività di prevenzione prenatalizie. Se venduti, avrebbero fruttato circa 30 mila euro.

I prodotti

I prodotti – per la maggior parte magliette, pantaloncini, felpe e completi sportivi da gara – erano apparentemente riconducibili al merchandising ufficiale delle società. Ma non hanno superato l’esame dei finanzieri. Marchi, nomi, distintivi: per le Fiamme Gialle sarebbero “verosimilmente mendaci”. E il commerciante, che è originario dell’Argentina, non avrebbe saputo fornire spiegazioni né documenti in grado di attestare la legittima provenienza.

Il sequestro

A quel punto i finanzieri ripostesi hanno proceduto al sequestro dei prodotti. Il negoziante è stato denunciato a piede libero per “introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione”. La Guardia di Finanza sottolinea che continuerà a vigilare in tutta la provincia, perseguendo ogni forma di illegalità economica a tutela dei consumatori.

Leggi qui tutte le notizie di Catania