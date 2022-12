“La piazzetta di San Giorgio in mano a vandali e drogati”

A redazionecatania@livesicilia.it gli interventi dei nostri lettori.

CATANIA. Francesco, un nostro lettore, ha scritto a redazionecatania@livesicilia.it per denunciare uno stato di cose che va avanti da tempo. Troppo tempo.

La piazzetta di San Giorgio nella zona di via Dei Calici è abbandonata al proprio destino: con tutto quello che comporta:

“Buongiorno, vi segnalo la piazzetta di San Giorgio fronte Chiesa Madre esattamente in via Dei Calici si trova in uno stato di totale abbandono. Ho fatto parecchie segnalazioni ma nulla da fa, come se non esistesse nessuno. Questa piazzetta è presa di mira dai vandali, drogati e alcolizzati. Lanciano pietre nei balconi con il pericolo di ferire qualcuno e demoliscono le macchine parcheggiate. Nessuno prende provvedimenti dopo tante segnalazioni. Chiedo a chi sia di competenza di prendere urgentemente provvedimenti onde evitare qualche disgrazia”.



Una vicenda denunciata a più riprese ma nulla, assolutamente nulla, si è mosso. Ed ora i residenti sono definitivamente allo stremo.