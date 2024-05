Catania, la polizia chiude un bar in centro: “Ritrovo di pregiudicati”

Rimarrà chiuso per 7 giorni

CATANIA – La polizia scopre un altro bar sospettato di esser divenuto un ritrovo di pregiudicati nel cuore di Catania. Per questa ragione il questore ne ha ordinato la chiusura per 7 giorni. In questi giorni saranno anche sospese tutte le autorizzazioni per la gestione dell’esercizio.

L’istruttoria è stata seguita dalla Polizia amministrativa e sociale. Il locale si trova in una via di uno storico quartiere centrale di Catania. Alcuni dei pregiudicati presenti lo erano in più occasioni. C’erano anche sorvegliati speciali o destinatari dell’avviso orale. Alcuni avevano precedenti anche per rapina e estorsione.