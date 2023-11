Catania, l’ultimo saluto a Nino Strano in una cattedrale affollata

Il ricordo del presidente del Senato

CATANIA – Un lungo applauso ha accompagnato l’uscita della bara con dentro Nino Strano dalla Cattedrale. “Presente” è stato ripetuto più volte da chi è venuto per l’ultimo saluto a uno degli esponenti più noti, ma anche più estroversi, della destra catanese. L’esequie sono state celebrate da padre Alfio Spampinato, amico e sacerdote che lo ha accompagnato spiritualmente durante le fasi della malattia.

La parole di La Russa

“Sono qui oggi come Ignazio e non come presidente del Senato”. Ignazio La Russa, seconda carica dello Stato e compagno di militanza nel Fronte della Gioventù prima e nell’Msi/An poi, era seduto in prima fila. “Con Nino siamo stati amici da sempre – ha detto parlando dal transetto dell’altare – Ci legano anche date, entrambi abbiamo avuto il primo figlio nello stesso anno. Abbiamo fatto politica nella stessa fiamma, quella terrena, e abbiamo condiviso tante cose belle e qualcuna meno bella. Ma soprattutto abbiamo condiviso la vita che mano a mano passava, ma che per lui è stata troppo breve e dolorosa nell’ultimo periodo”.

Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, visibilmente commosso, ha snocciolato le qualità dell’uomo e non solo dell’amico: “Sublime, bello, anticonformista, guascone, creativo, elegante, generoso, geniale…”, ha elencato. “E direi anche avido, avido di emozioni”, ha aggiunto. Prima della benedizione finale, è intervenuto anche il fratello, il legale Francesco Strano Tagliareni. Dopo le esequie, la salma è stata portata al Portone del Palazzo degli elefanti, sede dell’amministrazione comunale, per il saluto della comunità politica cittadina.

L’omaggio della politica siciliana

Al funerale, tra gli altri, in una cattedrale molto affollata, erano presenti anche il senatore ed ex sindaco di Catania Salvo Pogliese, l’eurodeputato e anche lui ex primo cittadino di Catania, Raffaele Stancanelli, il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, l’ex governatore dell’Isola e leader Mpa, Raffaele Lombardo oltre al vice coordinatore regionale di FdI, Basilio Catanoso, e quello provinciale etneo, Alberto Cardillo, e l’ex parlamentare nazionale Fabio Granata.