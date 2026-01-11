 Catania, ladri di sigarette in via Citelli: saltato in aria un distributore
Ladri di sigarette in via Citelli: fatto saltare in aria un distributore

Fermati due componenti del mini-commando entrato in azione
CATANIA
di
CATANIA – Un distributore di tabacchi e merendine fatto saltare con dell’esplosivo. È accaduto in via Citelli a Catania. E ad essere stati portati via sono state sigarette e bevande con i malviventi che hanno poi tentato di fuggire via. Valore della refurtiva? Oltre il migliaio di euro.

Eppure, l’arrivo tempestivo dei poliziotti della Questura etnea ha permesso di fermare due dei tre che facevano parte del mini-commando entrato in azione. Un terzo componente è, invece, riuscito a scappare. Ma le indagini degli agenti sono ancora in corso per risalire al terzo componente della banda.

