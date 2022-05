Catania: “Lagalla si dà arie da mago ma c’è da preoccuparsi”

“Palermo ha bisogno del profilo e delle competenze di Franco Miceli“

PALERMO – “Il candidato sindaco Lagalla è lo stesso che, per quasi sette anni, ha esercitato ruoli di governo alla Regione siciliana? È quello che ha fatto l’assessore in Sicilia mentre il presidente che lo aveva nominato, Totò Cuffaro, veniva rinviato a giudizio per rapporti con la mafia? È lo stesso che ha elargito milioni di euro alla sanità privata facendo chiudere diversi reparti degli ospedali siciliani? È lo stesso che ha fatto l’assessore alla scuola contribuendo a raggiungere il record europeo della Regione col più basso tasso di tempo pieno? È lo stesso che ha attuato il licenziamento di massa dei docenti della formazione professionale?“. A dichiararlo è Giusto Catania, assessore alla mobilità del Comune di Palermo.

“L’assessore Lagalla si dà arie da mago ma c’è da preoccuparsi se intende risolvere i problemi di Palermo come ha affrontato quelli della Sicilia. Lagalla – ha concluso Catania – non può nascondersi dietro un finto civismo e l’aura della professionalità: le sue esperienze di governo in Sicilia confermano che Palermo ha bisogno del profilo e delle competenze di Franco Miceli“.