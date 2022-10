Lanfranco Zappalà fa sul serio: “Ecco la mia lista civica”

Pronto il logo per la candidatura a sindaco di Catania: "Auspico un dialogo con il Terzo polo, il Pd e tutte le forze riformiste e democratiche contro chi ha mal amministrato la città".

CATANIA. La notizia della sua discesa in campo, Lanfranco Zappalà l’aveva ufficializzata già la scorsa estate. Oggi, il consigliere di Palazzo degli Elefanti comincia a fare sul serio e sulla sua pagina Facebook ha già rilanciato il logo della sua candidatura a sindaco.

E a chi parla di fuga in avanti lui, senza scomporsi, risponde in modo netto e categorico: “Io ci metto la faccia un anno prima. Gli altri cosa stanno facendo?”.

“Rimettere in moto la città”

Ed in una città senza sindaco e senza giunta, con un commissario che ha il compito di “traghettarla” sino alle prossime elezioni di primavera, Zappalà spiega che non intende in alcun modo perdere tempo:

“Una programma serio e persone serie, che intendono risollevare la nostra città, non possono pensarci l’ultimo giorno – racconta a LiveSiciliaCatania -. Per rimettere in moto la città occorre partire molto tempo prima. Personalmente, ritengo di conoscere la città meglio di chiunque altro: una città che mi ha dato tanto ed alla quale intendo continuare a dare tanto”.

Lista civica e Terzo polo

“Parto con la mia lista civica – prosegue Zappalà – ma intendo avviare un dialogo forte con il terzo polo e con il Pd: sarebbe un laboratorio politico molto interessante per Catania. Di certo, va creato un fronte riformista e democratico che contrasti chi ha mal amministrato la città”.

La partita per le amministrative etnee è ufficialmente scattata.