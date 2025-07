Catania, l’attacco di Cidec: “Città senza visione e senza programmi”

Bocciati servizi sociali, traffico urbano, manutenzione e decoro

CATANIA – In una nota, il segretario della Confederazione CIDEC di Catania Lorenzo Costanzo afferma che pur accettando i lavori di ammodernamento della città, come ZTL, piste ciclabili e altro, il vero problema è la visione opaca generale che si ha della città, dove pur persistendo sempre gli stessi problemi, non sono stati organizzati né promossi incontri con le associazioni di categoria né con i sindacati per determinare un nuovo piano per la loro soluzione. Oserei pensare che sembra tutto un totale caos, con zero risultati e – aggiunge Costanzo – che già per via dei lavori in corso, lo scorso anno si verificarono gli stessi problemi al Faro Biscari, con nessuna iniziativa in merito.

Oggi sosteniamo che la città è in agonia, la situazione sconcertante: rimangono i problemi derivanti dai piani del traffico, pensiamo e riteniamo che al ritorno dalle ferie estive a settembre in centro ci sarà il delirio, in corso Sicilia e viale Africa con i cantieri aperti, senza la presenza di vigili sarà una Odissea! Non va bene neanche per le manutenzioni, vedi gli ingressi della città: tutte in evidentemente stato pietoso specialmente la strada di collegamento dall’aeroporto al centro città; senza parlare della mancanza di manutenzione al decoro urbano, in pessime condizioni quasi in tutta la città, senza nessuna programmazione di nuove aree da destinare ai servizi.

Un buon punto di partenza dovrebbe essere un numero unico dove fare confluire tutte le chiamate agli uffici pertinenti, con la possibilità di poter comunicare almeno in tre lingue straniere. Infine – conclude Costanzo – viene sempre menzionata la parola Europa, ma passano gli anni e forse, anziché avvicinarci, ci allontaniamo sempre più dall’Europa.