Al via i lavori per la piazza dove sorgeva l’ex ospedale Santa Marta

In quest'area si trasferiranno gli uffici della Sovrintendenza.

CATANIA. Via alla realizzazione della piazza nell’area dell’ex ospedale Santa Marta. Il dipartimento regionale Tecnico dell’assessorato alle Infrastrutture, tramite il Genio civile etneo, ha consegnato i lavori alla ditta Polis Group Srl di Paternò, che si è aggiudicata l’appalto per un importo di 862.409 euro. All’avvio del cantiere erano presenti il capo del Genio civile e responsabile unico del procedimento, Gaetano Laudani, la soprintendente ai Beni culturali di Catania, Donatella Aprile, il presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania, Mauro Scaccianoce, il vice presidente dell’Ordine degli architetti etnei, Giovanni Lucifora, e il rappresentante legale della ditta, Tony Cifalinò.



“Oggi abbiamo finalmente dato il via a un atteso intervento – ha detto l’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò – per riqualificare l’area in cui è stato demolito il manufatto dell’ex presidio sanitario. Un ulteriore passo avanti nell’azione, avviata da chi ci ha preceduto in sinergia con l’amministrazione comunale, per restituire alla città un luogo di pregio in centro storico e valorizzare la villa settecentesca di scuola vaccariniana che, una volta ristrutturata, sarà la nuova sede della Soprintendenza per i Beni culturali”. La procedura di gara per realizzare la piazza era stata avviata a novembre 2022. I lavori dovranno essere completati in 350 giorni.