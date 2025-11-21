CATANIA – Nuova settimana di interventi sulla Tangenziale Ovest di Catania. Da lunedì 24 a venerdì 28 novembre, nella fascia oraria 21:30 – 6:00, sarà temporaneamente chiusa al transito la rampa di uscita “San Gregorio Nord” per chi viaggia in direzione Catania–San Gregorio.
La chiusura – comunicata da Anas – è necessaria per consentire il completamento dei lavori di sostituzione della barriera metallica lungo la rampa e l’installazione di nuovi attenuatori d’urto, dispositivi fondamentali per la sicurezza in caso di impatto.
Durante le ore di interdizione, gli automobilisti diretti verso Catania Centro dovranno seguire il percorso alternativo previsto: uscita allo svincolo di Gravina, proseguimento su via Etnea, e successivo rientro in Tangenziale in direzione Messina, seguendo la segnaletica predisposta in loco.
L’intervento rientra nel più ampio programma di Anas volto a migliorare i livelli di sicurezza lungo le principali arterie della città metropolitana di Catania, a beneficio di migliaia di utenti che ogni giorno percorrono la Tangenziale.