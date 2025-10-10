Anas, limitazioni notturne per i lavori sulla tangenziale di Catania

I cantieri chiuderanno il 19 dicembre

CATANIA – Da lunedì 13 ottobre a venerdì 19 dicembre, dalle 21 alle 6, esclusi i giorni festivi, lungo la Tangenziale di Catania verranno utilizzate delle limitazioni al transito per potere eseguire dei lavori.

Lo rende noto l’Anas spiegando che ci saranno restringimenti su tratti saltuari lungo la carreggiata in direzione Messina, dal km 20 al km 0,200, tra lo svincolo di Passo Martino e lo svincolo di San Gregorio; dei restringimenti su tratti saltuari lungo la carreggiata in direzione Siracusa, dal km 0,200 al km 20, tra lo svincolo di San Gregorio e lo svincolo di Passo Martino.

Il provvedimento, spiega l’Anas, si rende necessario per eseguire, in sicurezza, alcuni lavori di manutenzione programmata della Tangenziale di Catania, della A18 Dir e dell’autostrada “Catania-Siracusa”.