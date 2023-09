Catania, pronte al varo le commissioni consiliari: tutti i nomi

Ecco l'allegato che sarà votato in aula

CATANIA – Tutte le commissioni consiliari, con le relative deleghe. E i nomi dei componenti (sebbene, pare che nella Dc stiano approntando qualche possibile cambio senza mutare gli assetti complessivi). LiveSicilia ha intercettato l’allegato che il Consiglio comunale voterà giovedì sera in aula. La questione delle presidenze – come già ricostruito nelle scorse ore – è rinviata agli accordi che verranno stabiliti all’interno delle singole commissioni (Bilancio e Urbanistica, in particolare).

Prima commissione

Bilancio – Sviluppo Economico – Programmazione – Finanze – Economato-Tributi: Daniele Bottino (FdI), Andrea Barresi (FdI), Alessandro Campisi (FdI), Angelo Scuderi (Mpa), Salvatore Giuffrida (Dc), Maurizio Zarbo (PlI), Piermaria Capuana (FI), Riccardo Pellegrino (FI) Giovanni Curia (Ts), Maurizio Caserta (Pd) e Gianina Ciancio (Misto).

Seconda

Aziende Partecipate – Patrimonio – Politiche Comunitarie e Fondi Strutturali – Contenzioso: Paola Parisi (FdI), Giovanni Magni (FdI), Daniele Bottino (FdI), Serena Spoto (Mpa), Orazio Grasso (Mpa), Giuseppe Musumeci (PlI), Riccardo Pellegrino (FI), Fabio Currò (Ts), Maurizio Mirenda (Dc), Gerry Barbagallo (Pd), Anna Vullo (Pd).

Terza

Polizia Urbana – Mobilità – Viabilità – Trasporti – Sicurezza e Legalità – Protezione Civile -Autoparco: Andrea Barresi (FdI), Erio Buceti (FdI), Agata Scalia (FdI), Orazio Grasso (Mpa), Valentina Sagliambene (PlI), Giuseppe Musumeci (Prima l’Italia), Piermaria Capuana (FI), Giovanni Curia (Ts), Simona Latino (Dc), Damien Bonaccorsi (Pd), Graziano Bonaccorsi (Misto).

Quarta

Aggiornamento e Vigilanza per l’attuazione normativa dello Statuto e dei regolamenti – Affari Generali: Erio Buceti (FdI), Erika Bonaccorsi (FdI), Paola Parisi (FdI), Daniele Rotella (Mpa), Maurizio Zarbo (PlI), Giuseppe Gelsomino (PlI), Melania Miraglia (FI), Giovanni Petralia (FI), Simona Latino (Dc), Anna Vullo (Pd), Gianina Ciancio (Misto).

Quinta

Lavori Pubblici [Progettazione e Costruzione di Edifici Pubblici, Scuole, Uffici Comunali, Mercati, Impianti Igienici e Sanitari – Partnership Pubblico/Privato] – Edilizia Scolastica – Manutenzione [Strade – Edifici comunali e Scolastici, Verde Pubblico] – Servizi Cimiteriali): Erika Bonaccorsi (FdI), Anthony Manara (FdI), Ricardo Pellegrino (FI), Angelo Scuderi (Mpa), Valentina Sagliambene (PlI), Andrea Cardello (PlI), Carmela Monteleone (FI), Alessia Trovato (Ts), Daniele Rotella (Mpa), Maurizio Caserta (Pd), Graziano Bonaccorsi (Misto).

Sesta

Mercati – Annona – Ecologia – Impianti Igienici – Parchi e Giardini – Rifiuti e Raccolta Differenziata – Igiene e Sanità: Andrea Barresi (FdI), Alessandro Campisi (FdI), Daniele Bottino (FdI), Angelo Scuderi (Mpa), Valentina Sagliambene (PlI), Andrea Cardello (PlI), Carmela Monteleone (FI), Alessia Trovato (Ts), Maurizio Mirenda (Dc), Damien Bonaccorsi (Pd), Maurizio Caserta (Pd).

Settima

Pubblica Istruzione – Cultura e Bb Aa Cc – Teatro Massimo – Sport e Turismo – Politiche Giovanili: Alessandro Campisi (FdI), Erika Bonaccorsi (FdI), Giovanni Magni (FdI), Serena Spoto (Mpa), Valentina Sagliambene (PlI), Giuseppe Musumeci (PlI), Piermaria Capuana (FI), Alessia Trovato (Ts), Salvatore Giuffrida (Dc), Anna Vullo (Pd), Gianina Ciancio (Misto).

Ottava

Servizi Demografici – Decentramento Amministrativo – Famiglia e Politiche Sociali – Politiche per L’immigrazione – Pari Opportunità – Diritti Umani – Catania, Città Operatrice e Messaggera Di Pace: Anthony Manara (FdI), Agata Scalia (FdI), Orazio Grasso (Mpa), Daniela Rotella (Mpa), Maurizio Zarbo (PlI), Melania Miraglia (FI), Carmela Monteleone (FI), Alessia Trovato (Ts), Simona Latino (Dc), Gerry Barbagallo (Pd), Graziano Bonaccorsi (Misto).

Nona

Personale – Formazione e Innovazione – Politiche Del Lavoro – Sicurezza – Posti di Lavoro Informatizzazione Servizi Comunali – Smart City: Paola Parisi (FdI), Erika Bonaccorsi (FdI), Giovanni Magni (FdI), Serena Spoto (Mpa), Giuseppe Gelsomino (PlI), Carmela Monteleone (FI), Giovanni Petralia (FI), Fabio Currò (Ts), Maurizio Mirenda (Dc), Maurizio Caserta (Pd), Gerry Barbagallo (Pd).

Decima

Urbanistica – Assetto del Territorio e Piano Dei Servizi – Progettazione e Verde Pubblico – Piano Regolatore Generale – Edilizia convenzionata e sovvenzionata: Erio Buceti (FdI), Paola Parisi (FdI), Agata Scalia (FdI), Orazio Grasso (Mpa), Andrea Cardello (PlI), Giuseppe Musumeci (PlI), Giovanni Petralia (FI), Fabio Currò (Ts), Maurizio Mirenda (Dc), Damien Bonaccorsi (Pd), Graziano Bonaccorsi (Misto).

Undicesima

Sviluppo Attività Produttive – Affissioni e Pubblicità – Politiche per L’ambiente e Dissesto Idrogeologico – Risorse Del Mare – Energia: Anthony Manara (FdI), Andrea Barresi (FdI), Alessandro Campisi (FdI), Angelo Scuderi (Mpa), Giuseppe Gelsomino (PlI), Piermaria Capuana (FI), Melania Miraglia (FI), Fabio Curia (Ts), Salvatore Giuffrida (Dc), Gerry Barbagallo (Pd), Gianina Ciancio (Misto).