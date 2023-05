Catania, l’ex ministra Catalfo è la vicesindaca designata per i progressisti

"Questo sarà un laboratorio politico nazionale"

1' DI LETTURA

Catania – Sarà l’ex ministra del Lavoro e delle Politiche sociali del M5s, Nunzia Catalfo, a ricoprire il ruolo di vice sindaco in caso di vittoria del campo progressista alle amministrative amministrative del 28 e 29 maggio a Catania. Lo ha reso noto il candidato sindaco, Maurizio Caserta, sottolineando che “la sua storia, la sua passione, la sua competenza, non potranno che aggiungere ricchezza e decoro a questa straordinaria squadra per fare un percorso di qualità: insieme possiamo veramente farcela”.

“Uniti come non si vedeva da tempo – ha osservato Caserta – perché condividiamo un grande progetto per Catania . Questo raggruppamento progressista può rappresentare un laboratorio politico e creare una esperienza da ripetere anche a livello nazionale”.

Quattro gli obiettivi indicati per Catania: renderla una capitale del Mediterraneo; contribuendo al suo miglioramento civico, partendo dal dare il buon esempio; farne una città aperta, inclusiva, accogliente, più giusta, con una redistribuzione del reddito più equa; mettere in moto la macchina dell’amministrazione, sapere conoscere le risorse, utilizzandole al meglio senza sprecarle.

“Solo così – ha spiegato – si può riconquistare la fiducia del cittadino. Noi queste responsabilità vogliamo assumercele in pieno”. Caserta nella corsa a sindaco di Catania è sostenuto da sei liste: M5s, Pd, Sinistra italiana, Europa verde, Forum civico Catania Può, Lista Bianco con Catania ed È l’ora del popolo.