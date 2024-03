Catania, lo scambiano per truffatore e lo aggrediscono: denunciati

La vittima ha chiamato il 112

CATANIA – Hanno insultato e strattonato un 50enne scambiandolo per l’uomo che li aveva truffati incassando 1.150 euro per una struttura prefabbricata mai consegnata loro e facendo poi perdere le sue tracce. La vittima impaurita ha chiamato il 112 e agenti del commissariato Borgo Ognina di Catania sono intervenuti sul posto.

I due aggressori, un pregiudicato di 50 anni e un incensurato di 58 anni, sono stati identificati e denunciati per percosse e per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone. La vittima ha sporto querela per le lesioni subite.