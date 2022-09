Catania, Lodi e Sarao regalano i primi tre punti contro il Ragusa

Tutto facile per la compagine etnea che supera, senza eccessivi patemi, il primo ostacolo stagionale del nuovo corso rossazzurro

CATANIA – Tutto facile per il Catania che supera, senza eccessivi patemi, il primo ostacolo stagionale del nuovo corso rossazzurro. A Ragusa, gli uomini allenati da Ferraro mettono al sicuro il risultato già nella prima frazione di gioco, sbloccando il punteggio con la “solita” punizione di Ciccio Lodi e raddoppiando con Sarao, abile a trovare l’angolino più lontano con una “stoccata” dal limite dell’area. L’esito del match non è mai stato messo in discussione, anche se Bethers si è dovuto sporcare i guantoni in una circostanza particolarmente insidiosa e gli “avanti” etnei hanno più volte fallito il terzo gol colpendo anche i legni della porta iblea in due circostanze.

Nel secondo tempo, solita girandola di sostituzioni che non hanno modificando più di tanto l’andazzo delle cose sul rettangolo di gioco, con il Catania a controllare ed il volenteroso Ragusa a cercare qualche timida conclusione velleitaria. I rossazzurri, “scortati” da quasi duemila tifosi, debuttano nel migliore dei modi… conquistando i primi tre punti stagionali. Prossimo appuntamento il 28 settembre, al “Massimino” contro il San Luca.

Stadio “Aldo Campo”- Selvaggio di Ragusa, domenica 18 settembre 2022 – ore 15,00

1^ giornata di andata – Serie D girone I 2022-2023

RAGUSA – CATANIA 0 – 2

RAGUSA – Lumia, Valenca (k), Randis (dal 5°s.t. Varela), Cacciola (dal 15°s.t. Grasso), Falla, Cess, Catalano, Messina (dal 1°s.t. Fichera), Pertosa (dal 22°s.t. Iseppon), Meola (dal 22°s.t. Barbara), Diallo.

A disposizione: Busà, Napoli, La Place, Giuffrida.

Allenatore: Filippo Raciti.

CATANIA – Bethers, Rapisarda, Somma, Lorenzini, Castellini, Rizzo (dal 25°s.t. Palermo), Lodi (k), Vitale, Chiarella (dal 32°s.t. Chinnici), Sarao (dal 29°s.t. Litteri), De Luca (dal 9°s.t. Russotto).

A disposizione: Groaz, Boccia, Lubishtani, Jefferson, Giovinco, Bollati, Ferrara.

Allenatore: Giovanni Ferraro.

Arbitro: Leonardo Di Mario di Ciampino (RM).

Assistenti: Tommaso Tagliaferro (Caserta) e Luca Granata (Viterbo).

Reti : 8°p.t. Lodi (CT); 26°p.t. Sarao (CT).

Ammoniti: Sarao (CT); Cess (RG); Chiarella (CT); De Luca (CT); Diallo (RG); Valenca (RG).

primo tempo (0-2)

8° Catania subito in vantaggio: Ciccio Lodi spedisce in rete direttamente su punizione battuta dal settore destro della trequarti: 0-1!

13° conclusione al volo di Lodi che sibila a lato;

16° girata al volo di Diallo che supera di poco la traversa;

25° Bethers blocca il pallone sull’insidiosa deviazione di Diallo. Sul prosieguo dell’azione… Lorenzini anticipa gli attaccanti ragusani spedendo il pallone lontano;

26° raddoppio del Catania: Sarao raccoglie l’assist di De Luca e, dal limite dell’area, spedisce in gol con un preciso tiro che si spegne nell’angolino alla destra del portiere ibleo: 0-2!

36° gran respinta, quasi sulla linea, di Bethers sulla girata di testa di Meola!

38° Lumia respinge in tuffo la conclusione, su punizione, di Lodi;

39° De Luca conclude a botta sicura da centro area ma il pallone viene deviato in angolo da un difensore ragusano;

46° Catania vicino al tris: il colpo di testa di Vitale s’infrange, però, contro la traversa;

47° dopo 2 minuti di recupero, il primo tempo finisce col Catania in doppio vantaggio.

secondo tempo (0-2)

1° sostituzione nel Ragusa: Fichera subentra a Messina;

5° nel Ragusa, Varela prende in posto di Randis;

6° Lumia alza in angolo il colpo di testa di De Luca;

9° nel Catania, Russotto sostituisce De Luca;

11° sul cross pennellato da Lodi… Sarao manda alto, di testa, da ottima posizione;

14° Lumia respinge la conclusione di Sarao e Russotto spreca il tapin vincente spedendo il pallone alto;

15° nel Ragusa, Grasso lascia il posto a Cacciola;

22° nel Ragusa, Barbara e Iseppon rilevano Meola e Pertosa;

25° nel Catania, Rizzo lascia il posto a Palermo;

29° nel Catania, Litteri sostituisce Sarao;

32° nel Catania, Chinnici rileva Chiarella;

45° percussione di Castellini che tira alto;

49° dopo 4 minuti di recupero, l’arbitro sancisce il primo successo stagionale del Catania!