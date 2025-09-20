Catania, al lungomare scampi scongelati spacciati per freschi

In due ristoranti controllati dalla task force coordinata dalla polizia

CATANIA – Scampi decongelati e spacciati per freschi acquistati dal titolare a 22,50 euro venivano venduti a 70 euro al chilo. Gamberi acquistati dal titolare a 56 euro al chilo venivano venduti ai clienti a 80 euro. È stata la task force coordinata dalla polizia a scoprire quanto accadeva in due ristoranti del lungomare di Catania, nella zona di Ognina. Comminate sanzioni per circa 21 mila euro.

Le anomalie in un bar ristorante

In particolare, in un bar-ristorante sono state accertate alcune gravi anomalie nelle posizioni contrattuali di alcuni dipendenti. Altre riguarderebbero la sicurezza negli ambienti di lavoro. Il titolare è stato sanzionato per circa 16.900 euro.

Gli ispettori dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro hanno rilevato la presenza di quattro lavoratori in nero su otto dipendenti presenti al momento del controllo, per cui e’ scattata la sospensione dell’attivita’ fino alla regolarizzazione della posizione dei dipendenti e al pagamento di una sanzione di 2.500 euro e di un’ulteriore sanzione di 7.800 euro, 1.950 euro per ciascun lavoratore irregolare.