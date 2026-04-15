 Catania, mamma trapiantata di rene partorisce due gemelle
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Catania, mamma trapiantata di rene partorisce due gemelle al San Marco

trapiantata partorisce gemelle
Intervento riuscito grazie a un’équipe multidisciplinare
salute
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1 min di lettura

CATANIA – Un parto definito “eccezionale” per la complessità clinica e per l’esito positivo. All’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico G. Rodolico – San Marco una donna di 31 anni, già sottoposta a trapianto di rene, ha dato alla luce due gemelle.

Un intervento complesso

La paziente, affetta in passato da rene policistico, era stata trapiantata nove anni fa dopo una grave insufficienza renale. Nonostante i rischi legati a una nuova gravidanza, affrontata con consapevolezza e sotto stretto controllo medico, la gestazione – rivelatasi gemellare – è arrivata a termine.

Il parto cesareo è stato eseguito all’ospedale San Marco dall’équipe dell’Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia diretta da Antonino Rapisarda, con il coinvolgimento di specialisti del Centro trapianti guidato da Pier Francesco Veroux e di diversi reparti.

Determinante il lavoro coordinato tra ginecologi, nefrologi, chirurghi vascolari, neonatologi e anestesisti per gestire una gravidanza resa ancora più delicata dalla presenza del rene trapiantato in sede parauterina e da precedenti interventi chirurgici.

Madre e neonate sono in buone condizioni

Le due bambine, Adele e Isabel, sono nate in buone condizioni cliniche. Non è stata necessaria l’intubazione e sono state assistite con ventilazione non invasiva nell’Unità di terapia intensiva neonatale.

La madre, dopo il parto, è rimasta in osservazione per circa dieci giorni ed è stata dimessa in buone condizioni. “Un risultato di grande rilievo clinico e umano”, ha sottolineato il direttore generale Giorgio Giulio Santonocito, evidenziando il valore del lavoro di squadra.

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