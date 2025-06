Catania, Medisan inaugura il primo polo di Day Surgery in Sicilia

La presentazione durante l'evento "Sinergia Medica"

CATANIA – Un’importante novità nel panorama sanitario. Sabato 7 giugno, a partire dalle ore 18, in occasione dell’appuntamento annuale con “Sinergia Medica“, il Poliambulatorio Medisan inaugurerà il primo polo chirurgico di Day Surgery in Sicilia.

L’evento, che gode del patrocinio dell’Assemblea Regionale Siciliana, del Comune di Catania, dell’Ordine dei Medici Chirurghi Odontoiatri della Provincia di Catania e dell’Ordine Regionale dei Biologi, vedrà anche la presentazione dell’innovativa applicazione mobile “APPosto!“, ideata dal Dottor Cristian Fioriglio.

Un polo chirurgico all’avanguardia

Il nuovo polo chirurgico di Day Surgery rappresenterà un centro all’avanguardia in grado di eseguire interventi chirurgici in anestesia generale per tutte le principali branche specialistiche, inclusa la chirurgia pediatrica.

La sua peculiarità risiede nella possibilità di effettuare procedure che non richiedano una degenza superiore alle 24 ore, garantendo così un’assistenza più rapida ed efficiente ai pazienti, che saranno ospitati in ambienti extra comfort e lussuosi. Questo modello risponde a un’esigenza crescente di una sanità più moderna e vicina alle necessità del paziente.

“APPosto!”

Ma le novità non finiscono qui. Sabato 7 giugno sarà svelata per la prima volta “APPosto!”, un’applicazione mobile disponibile sia per Android che per iOS. Questa app rivoluzionerà il modo in cui i pazienti possono accedere ai servizi sanitari, permettendo di prenotare qualsiasi tipo di prestazione, scegliendo non solo il luogo ma anche l’orario desiderato.

Grazie a un sistema di intelligenza artificiale integrato, “APPosto!” sarà in grado di indirizzare gli utenti verso la tipologia di prenotazione più adeguata in base ai sintomi riferiti nell’app stessa, rendendo il percorso di cura più semplice e personalizzato. La piattaforma consentirà inoltre di effettuare visite mediche virtuali da remoto, offrendo un servizio completo e innovativo.

Un’altra grande novità riguarda la possibilità di richiedere, con un semplice tocco, un pronto soccorso privato domiciliare, con la scelta di un medico o di un infermiere che interverranno direttamente a casa del paziente, assicurando rapidità e comfort.

La serata, presentata da Cristiano Di Stefano, sarà anche l’occasione per consegnare targhe di riconoscimento a medici del settore pubblico e privato, in segno di apprezzamento per il loro impegno e professionalità.