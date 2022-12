Mercato, persone e cultura: appuntamento a “Piazza Scammacca”

Teatro, presentazione di libri e non solo.

5' DI LETTURA

CATANIA – Inaugurato a luglio scorso, Piazza Scammacca mantiene la promessa dei fondatori insita già nel motto “Mercato – Persone – Cultura”. Fin dall’esordio il progetto, nato come dialogo con la città, incontro per le persone e luogo di espressione culturale apre le sue porte con un ricchissimo calendario di eventi nel mese per antonomasia simbolo di condivisione: dicembre.

I cinque fondatori Lucia Caruso, Nicola, Stefano e Gabriele Vitale e Marco La Piana accendono i riflettori su un periodo pieno di luci e magia natalizia ma anche di bilanci e di progetti per il futuro: “Piazza Scammacca è per noi una casa ma – spiegano i fondatori – fin dalla sua nascita speravamo di creare un luogo aperto a tutti e per tutti. Siamo felici che questo desiderio è stato accolto e viene portato avanti da tanti che non siamo solo noi. Tantissime sono le collaborazioni nate in questi mesi e tante persone portano avanti iniziative utilizzando la Piazza come luogo di incontro per le persone e per la città.”.

Tra il denso calendario di appuntamenti si prosegue con la rassegna “Note in Teatro” che ogni domenica incanta il pubblico con musicisti d’eccezione in una cornice fatta di quadri e cartapesta, ma anche con l’appuntamento “Cantina della Piazza” per un assaggio di vini sempre nuovi a scelta tra rosso, bianco e bollicine. Si ripropongono gli eventi Clara & Co, un format nato con l’intento di creare una nuova esperienza di degustazione di cocktail ospitando di volta in volta altri bartender esperti, locali ma anche internazionali. Un unico cocktail bar, 4 mani, 6 proposte di drink diversi accompagnati da originali tapas abbinate, con sottofondo una selezione musicale di set.

Per l’aspetto culturale, invece, due le presentazioni dei libri che vedranno protagonisti Matteo Saudino con “Scuoltitudine Storie di Passioni Resistenti” e Rita Cucuzza con “Ultima Dea”; due anche gli Spettacoli Teatrali che animeranno il Teatro: “Di…versi a Natale” di e con Gabriella Saitta e gli allievi della Scuola di Recitazione Atmanlab, e “Il Cielo in un Baule” di e con Chiara Gistri dedicato ai più piccini.

Dicembre, tuttavia, è anche il mese di transizione tra il passato e ciò che verrà come nuove collaborazioni e sinergie, ad esempio quella instaurata con Cinè-Club in Aria che porterà il “Cinema in Piazza” attraverso una proposta di 4 film in programmazione, abbinati ad una selezione food pensata ad hoc per l’evento. Un nuovo programma prende vita e si chiamerà a “Cena con La Storia”: una cena a tema liberamente ispirata a libri del panorama letterario. In questo primo appuntamento si proporranno i piatti descritti nel capolavoro di Giuseppe Tomasi di Lampedusa “Il Gattopardo” e la cena sarà accompagnata dalla lettura di alcuni passi del libro. Entrambe le occasioni rappresentano un perfetto connubio di sapori della tradizione ed espressione artistica italiana all’interno dello spazio che per l’occasione assumerà le sembianze di un’atipica macchina del tempo.

Ma tornando al contemporaneo, da domani 8 dicembre all’11 dicembre le componenti del gruppo SiculeWill scenderanno in Piazza per animare la Festa d’Inverno che, in occasione del Natale, sarà dedicata al Dono e al Donare: 4 intensi giorni di workshop interattivi, talk riflessivi, yoga e molto altro ancora. Una festa lunga un mese che culminerà con l’evento cardine dell’anno, l’attesissimo cenone di Capodanno.

Ecco tutti gli appuntamenti in programma:

3 dicembre – ore 15:30 Presentazione libro “Scuolitudine: storie di passioni resistenti” di Matteo Saudino

4 dicembre – ore 19:00 Musica notte in teatro: Riccardo Gerbino e Davide Livornese

6 dicembre – ore 19:30 Clara & Co: aperitivo in collaborazione con Cristobal Srokowski – Global Ambassador Ron Abuelo

ore 20:30 Cinema in piazza in collaborazione con cine-club In Aria, proiezione film “Un americano a Roma”

7 dicembre – ore 19:30 In cantina col produttore degustazione vino: ospite Villa Spinosa – Amarone della Valpolicella

8 dicembre – Festa d’inverno in piazza

ore 10:30 –/12:00 Embodiment

ore 15:30 / 17:30 Workshop sul ricamo

ore 18:30 / 20:00 Talk sulla rabbia + embodiment

ore 20:30 / 00:00 Dj set mammans + degustazione gin

9 dicembre – Festa d’inverno in piazza

ore 10:30 / 12:00 Yoga e workshop headstand

ore 16:00 / 18:00 Workshop armocromia

ore 18:30 / 20:00 Cerimonia del cacao

10 dicembre – Festa d’inverno in piazza

ore 10:30 / 12:00 Embodiment

ore 13:00 A tavola con la nutrizionista

ore 16:00 / 17:45 Workshop acquarelli

ore 18:30 / 19:30 Workshop composizione floreale

11 dicembre – Festa d’inverno in piazza

ore 10:30 / 12:00 Yoga

ore 19:00 Musica in teatro “The easy way” trio

12 dicembre – M&M Mercato & Musica ore 20:30 selezioni musicali by 4422 for the culture & co

13 dicembre – ore 20:30 Cinema in piazza in collaborazione con cine-club In Aria, proiezione film “Ladri di biciclette”

14 dicembre – ore 19:30 Degustazione in cantina, vini estremi italiani

15 dicembre – ore 20:00 A cena con la Storia, a cena con il Gattopardo

16 dicembre – ore 19:00 Presentazione libro “Ultima dea” di Rita Cocuzza

Ore 20:30 Clara Bow racconta l’Amaro Indiegeno

17 dicembre – ore 11:30 / 20:00 Market in piazza

18 dicembre – ore 11:30 / 17:30 Market in piazza

ore 19:00 Musica – notte in teatro spettacolo “Nedda a varannisa” con Eirene Cantano

19 dicembre – ore 19:30 Clara & Co: aperitivo in collaborazione con Circus Cocktail Bar, selezioni musicali by 4422 for the Culture & Co

21 dicembre – ore 19:30 Degustazione in cantina, vini bianchi macerati

ore 20:30 Cinema in piazza in collaborazione con cine-club In Aria, proiezione film “Dramma della gelosia”

22 dicembre – ore 17:45 Spettacolo teatrale “Di…versi a Natale” di e con Gabriella Saitta e gli allievi della scuola di recitazione Atmanlab

25 dicembre – ore 13:00 Pranzo di Natale

ore 19:00 Musica – notte in teatro con il concerto di Natale

26 dicembre – ore 16:45/ 19:30 Spettacolo teatrale “Il cielo in un baule”

27 dicembre – ore 20:30 Cinema in piazza in collaborazione con cine-club In Aria, proiezione film “Le fate ignoranti”

28 dicembre – ore 19:30 Degustazione in cantina, viti centenarie

29 dicembre – ore 20:30 Beer 729 entra in Piazza Scammacca

31 dicembre – ore 20:30 Cenone di Capodanno