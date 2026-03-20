Catania-Messina, il metodo per “ripulire” le banconote ai caselli

Due arresti sulla A18

CATANIA – La Polizia Stradale ha scoperto un sistema illecito per “ripulire” banconote di provenienza criminale lungo l’autostrada A18 Messina-Catania. Due uomini di 48 e 41 anni, residenti in provincia di Catania e già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati nei giorni scorsi durante un servizio mirato della Sottosezione di Giardini Naxos.

Il trucco per ripulire il denaro

I due viaggiavano a bordo di una Nissan Juke e utilizzavano un trucco semplice ma efficace: ritiravano il biglietto al casello, percorrevano pochi chilometri e pagavano il pedaggio al casello successivo inserendo banconote da 50 euro macchiate con inchiostro blu, tipiche del denaro rubato. Pagavano così appena 0,50 euro e ricevevano il resto in contanti “puliti”, ripetendo l’operazione più volte anche nella stessa giornata.

Il sequestro

Dall’indagine sono stati sequestrati oltre 8.000 euro in banconote da 20 e 50 euro macchiate e il veicolo usato per i continui spostamenti. I due sono accusati di riciclaggio in concorso e sono stati messi a disposizione dell’autorità giudiziaria.