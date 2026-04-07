Catania, mille sim card intestate a inconsapevoli stranieri: denunciato

L'attività illecita gli ha permesso di ricavare un guadagno considerevole

CATANIA – Avrebbe attivato un migliaio di sim card di una compagnia per la telefonia mobile intestandole fittiziamente a persone straniere non residenti in Italia. È l’accusa contestata dalla polizia di Catania a un 47enne del Bangladesh, titolare di un internet point, che avrebbe avuto utili per 7mila euro dall’attività illecita, che è stato denunciato per falso e sostituzione di persona. Agenti del commissariato Borgo Ognina hanno sottoposto a sequestro amministrativo l’attività.

L’accusa

Secondo l’accusa, nella sua qualità di esercente autorizzato, il 47enne avrebbe proceduto alla registrazione e all’attivazione di sim card utilizzando dati anagrafici di persone straniere estrapolati da fotocopie di passaporti, custodite nel suo negozio, violando le norme in materia di identificazione degli utenti per la stipula di contratti di telefonia mobile.

Tutte le schede sim non ancora attivate, i computer utilizzati per l’attività e le fotocopie dei passaporti trovate nel negozio sono stati sequestrati dai poliziotti. Da questa attività, secondo stime della Questura, il 47enne avrebbe ricavato un considerevole guadagno, del tutto illecito, stimato in oltre 7mila euro, per cui l’esercizio commerciale è stato sottoposto a sequestro.