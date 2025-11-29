Catania, minaccia la moglie con un bastone: 47enne denunciato

Sequestrato un pugnale

CATANIA – La Polizia di Stato ha denunciato un 47enne catanese per detenzione abusiva di armi e maltrattamenti in famiglia.

L’intervento è scattato durante i servizi serali di pattugliamento dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania, dopo la richiesta di aiuto di una donna che ha riferito al numero di emergenza di essersi barricata in casa al termine di una lite con il marito.

Secondo quanto raccolto dagli agenti, l’uomo, trovando la porta chiusa, avrebbe minacciato di sfondarla con un bastone di legno. La donna ha raccontato episodi frequenti di minacce e aggressioni, riferendo anche dell’abuso di alcol e sostanze stupefacenti da parte del marito, che lo renderebbe particolarmente violento.

L’ultima lite sarebbe scoppiata dopo la richiesta di restituzione di una somma di oltre 500 euro, prestata al coniuge. L’uomo, secondo la testimonianza, avrebbe reagito con urla, minacce e insulti. La donna ha quindi deciso di sporgere denuncia.

Durante il sopralluogo, i poliziotti hanno rinvenuto in casa un pugnale con lama di circa 18 centimetri, che il 47enne ha dichiarato di aver acquistato in un mercatino. L’arma è stata sequestrata. L’uomo, già noto per precedenti legati a reati contro il patrimonio e spaccio di stupefacenti, è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per maltrattamenti contro familiari e conviventi e per detenzione abusiva di armi, in quanto avrebbe dovuto comunicare il possesso del pugnale all’autorità di pubblica sicurezza.