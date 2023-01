Molo di Levante, firmato il contratto per il rifacimento

In arrivo i lavori per la riqualificazione e il recupero della diga foranea: verrà riaperta la passeggiata sul mare

CATANIA – Recupero e riqualificazione della diga foranea: è quanto prevede il contratto firmato ieri, fra l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale e l’ATI costituita da Consorzio Stabile Grandi Lavori Scrl, Cosedil SpA e ECC SpA, per i lavori di rifacimento del Molo di Levante al porto di Catania.

Il contratto di appalto integrato, si legge in una nota dell’Autorità di sistema portuale, prevede l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di consolidamento e ricarica della mantellata della diga foranea, rafforzamento e potenziamento della testata del porto di Catania

All’ATI saranno affidate la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di recupero e riqualificazione della diga foranea, lavori che avranno una durata stimata di 900 giorni ed un valore di settantacinque milioni di euro interamente finanziati con i fondi del PNRR.

L’affidamento congiunto dei lavori di recupero e riqualificazione della mantellata della diga foranea, del rafforzamento della testa e del rifacimento della “passeggiata”, porterà, alla fine dell’opera, a raggiungere un compromesso fra la messa in sicurezza della diga e la riapertura del molo di levante ai cittadini, che potranno così tornare a fruire in sicurezza di un luogo che da sempre rappresenta uno dei principali punti di ritrovo per chi ama il contatto con il mare.