Catania, se n’è andato il giornalista Natale Bruno

Un malore improvviso nella notte. L'incredulità di tutti

3' DI LETTURA

CATANIA – Natale Bruno non c’è più. Se ne va per sempre un cronista di razza. Dal fiuto autentico, dalla penna netta perchè onesta.

E mette i brividi parlarne già al passato. Si è fermato il tempo, per tutti noi, questa mattina.

La notizia è stata di quelle che ti lascia di sasso e ti pianta incredulo per minuti davanti allo schermo del telefonino. Un malore improvviso se l’è portato via, all’alba di oggi.



Volto noto e apprezzato del giornalismo catanese e siciliano: le sue inchieste giudiziarie per l’emittente tv Telecolor hanno fatto storia.

Cinquantanove anni di cui 35 passati con il tesserino di giornalista sul taschino per una passione ed una dedizione al lavoro rimaste immutate, come fosse il primo giorno. Nemmeno a dirlo, ieri sera aveva condotto come sempre il suo tg.

La scomparsa di Natale Bruno è una ferita per ogni collega. Un colpo devastante. Un esempio di giornalismo da conservare come una memoria preziosa.

I funerali verranno officiati domani, giovedì, alle ore 17 nella Chiesa Madre di Misterbianco.

Addio Natale.

Il cordoglio

Diverse le reazioni di cordoglio alla notizia. Il sindaco di Catania Enrico Trantino e l’Amministrazione Comunale, si legge in una nota, “partecipano sentitamente al cordoglio dei familiari, dei tanti amici, della comunità dei giornalisti siciliani e catanesi per l’improvvisa scomparsa del cronista Natale Bruno”.

“Conoscevo Natale Bruno da più decenni – scrive il primo cittadino – fin da quando in Tribunale io muovevo i primi passi da avvocato e lui da giornalista di cronaca giudiziaria, una carriera proseguita poi in testate regionali e nazionali. Ho sempre avuto la percezione di un professionista serio e leale, che nel racconto degli avvenimenti ha sempre anteposto i fatti e le notizie a ogni altra valutazione. Alla mamma Teresa e alla compagna Santa, giunga l’abbraccio di tutta l’Amministrazione Comunale di Catania”.

Per l’eurodeputato siciliano Ignazio Corrao, “La morte del giornalista Natale Bruno lascia attoniti. Esprimo le mie più sincere condoglianze ai familiari, alla redazione di Telecolor e a chi ha avuto il privilegio di conoscerlo”. Anche il vice presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Nuccio Di Paola esprime cordoglio: “Ai familiari, alla redazione di Telecolor – dice Di Paola – giunga il mio sincero abbraccio. Si tratta di una brutta notizia. Ho apprezzato Natale Bruno non solo per la sua professionalità, in quanto bravissimo giornalista, ma anche e soprattutto per il fatto di essersi sempre posto con garbo ed educazione”.

Il presidente del Corecom Sicilia, Andrea Peria Giaconia, insieme ai colleghi commissari giornalisti Aldo Mantineo, Luigi Sarullo, Ugo Piazza e Salvatore Li Castri, si unisce al dolore della famiglia di Telecolor per il grave e improvviso lutto che ha colpito la redazione catanese. “Con la perdita di Natale Bruno la Sicilia perde un grande professionista, un cronista di razza, ma soprattutto una persona perbene”.

Il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro ricorda così il giornalista di Telecolor, cittadino misterbianchese: “Siamo rimasti tutti senza parole nell’apprendere della morte improvvisa di Natale Bruno. Scompare prematuramente un professionista sempre attento, rigoroso, capace di spaziare, ma anche un nostro concittadino della cui opera andare fieri. Per tanti anni è entrato nelle nostre case grazie ai tg di Telecolor, con schiettezza e sensibilità, dalla parte della notizia. Lo ricordiamo anche per l’impegno nella carta stampata e per aver prestato servizio, con la consueta professionalità, da addetto stampa del Comune”.

“Le nostre chiacchierate – prosegue Corsaro – avevano sempre come oggetto Misterbianco. Ci incontravamo sul terreno comune di un grande e appassionato amore per la nostra terra. Ciao caro Natale, Misterbianco ti abbraccia e non ti dimenticherà. Sentite condoglianze alla famiglia e a chi gli voleva bene a nome di tutta l’Amministrazione comunale”, conclude il sindaco.

“Addolorati per la perdita di Natale Bruno, Giornalista con la g maiuscola, tutta la Uil di Catania si associa al dolore dei familiari e dei colleghi di lavoro”. Così Enza Meli, segretaria generale della Uil etnea, dopo avere appreso della scomparsa di Natale Bruno.