Catania, è morto Mimmo Fichera: l’uomo “marchiato” con le stigmate

I funerali verranno officiati oggi

CATANIA – È morto a quasi 78 anni nella sua casa di via Curia, Mimmo Fichera: aveva sempre affermato di avere avuto un dialogo costante con la Madonna. I funerali verranno officiati nella giornata di oggi nella chiesa Sacro Cuore di Gesù.

Mimmo Fichera porterà per sempre con sè il mistero delle stigmate che aveva impresse in più parti del corpo. La più evidente era quella di una croce a carne viva che portava in fronte ma altri segni erano comparsi, non senza sofferenza, tra i piedi, le mani e l’addome.

È stato riferimento per tanti fedeli della Chiesa che gli chiedevano una preghiera o una intercessione. Oggi, come detto, l’ultimo saluto.