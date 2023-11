Catania, motorini spacciati per bici elettriche: scattano le multe

I controlli della Polizia municipale

CATANIA – Continuano i controlli del Corpo di Polizia municipale sulla circolazione delle biciclette elettriche a pedalata assistita e dei monopattini. Gli ultimi in piazza Università, in esecuzione degli specifici indirizzi impartiti dal sindaco Trantino e dell’assessore Porto. Li ha disposti il comandante della Polizia municipale Sorbino, che ha ordinato l’impiego di pattuglie del reparto Viabilità.

Il servizio

Le verifiche in particolare miravano ad accertare che i mezzi a due ruote avessero le caratteristiche tecniche previste dalla normativa vigente. E non quelle di veri e propri scooter dotati di pedali. Talvolta si tratta di mezzi guidati in maniera imprudente, tanto da risultare un pericolo per l’incolumità dei pedoni.

L’autovelox

Nella centrale area cittadina è stato allestito un vero e proprio percorso di prova, delimitato da transenne e fornito di autovelox. Un percorso che ha permesso di controllare la velocità dei presunti velocipedi che circolano frequentemente nelle aree pedonali. Sono stati effettuati inoltre controlli riguardo alla possibilità di attivare un pulsante che permetta di avviare il motore anche a pedali fermi. Con questa modalità il veicolo non deve superi i 6 chilometri all’ora e, comunque, il motore elettrico si deve disattivare sempre quando la velocità raggiunge i 25 chilometri all’ora.

Le multe

I controlli di velocità hanno accertato che quattro veicoli a pedalata assistita avevano superato i limiti consentiti dalla norma. E pertanto, essendo dei veri e propri ciclomotori, sono stati posti sotto sequestro ai fini della confisca. Ciascuno dei conducenti è stato sanzionato con tre verbali amministrativi dell’importo totale di 1.200 euro. Per assenza di copertura assicurativa, mancanza di immatricolazione e circolazione in area pedonale affollata di pedoni creando grave pericolo.

I monopattini

Nel corso degli stessi servizi, sono stati controllati alcuni conducenti di monopattini elettrici. Due di essi sono stati sanzionati con due verbali ciascuno, dell’importo totale di 133 euro, per aver trasportato un passeggero e perché tenevano un comportamento di guida tale da creare pericolo per i pedoni. Al termine dei servizi di controllo stradale, che continueranno anche nei prossimi giorni, la Polizia municipale ha elevato verbaliper un importo totale di 5.000 euro. Constatato inoltre una riduzione del transito in area pedonale di veicoli a due ruote a propulsione elettrica.

