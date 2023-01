Catania, movida e locali: ecco dove andare a bere un cocktail

Quattro semplici suggerimenti (senza pretese): in una città che conosce svariate alternative.

CATANIA. Una città da sempre eletta a città capitale della movida per i numerosi locali presenti e per lo stile di vita mondano, improntato sulla consumazione in esterna e sulla possibilità di usufruire dei servizi anche nelle ore piccole, se non fino alle prime luci del mattino.

Proviamo a consigliarvi quattro dei format migliori disponibili nel vastissimo panorama etneo.

In primis con una delle proposte più innovative degli ultimi anni: Collage Boutique Bar. Ci troviamo in via Spedalieri, una piccola stradina interna che collega la principale via Etnea con via Sant’Euplio, costeggiando il famoso polo commerciale la “Rinascente”.

Trovandoci nel cuore del centro storico sarà possibile incontrare tantissimi turisti seduti nei tavolini tra le lucine e piante che vi trasporteranno in un’atmosfera internazionale confermata anche dal concept del brand ispirato dalla tecnica artistica nota per l’incollare ritagli e frammenti di materiali diversi, in modo apparentemente casuale. Collage come ricerca, cura, lavorazione, sovrapposizione di ogni singolo ingrediente e abbinamento di sapori originali. Il Collage boutique bar è un angolo di mondo che racchiude affascinanti suggestioni in un mix di essenze siciliane, che raccontano la nostra isola, ed elementi dalla forte influenza internazionale, utilizzati durante gli anni di esperienza del titolare all’estero, soprattutto in Spagna. Nel menù, infatti, sarà possibile trovare pietanze come tapas e montaditos con i famosi nachos e bere bevande insolite come sangria e cocktail ricercati.

Dalle sperimentazioni passiamo a dei “must” nella night life catanese: il 22 lounge bar e il Rix.

Il primo, nato dal progetto di due fratelli catanesi: Gianmarco e Manfredi Aloisi, si trova al porticciolo di Ognina dove da ormai più di 9 anni il duo anima le serate. Sì perché il format è fresco e giovanile, mettendo insieme dj set in consolle, una grafica contemporanea che strizza l’occhio all’arredamento presente all’interno del locale e una vastissima gamma di superalcolici di nicchia. Il barman Massimo è un attentissimo conoscitore che saprà consigliarvi il drink ideale per trascorrere la serata fronte mare, accompagnata da uno dei piatti disponibili in menù come la tartare di scottona o le patate fresche.

Il secondo, invece, si trova in via Pantano, una delle strade centrali di Catania alle spalle del Tribunale e facilmente raggiungibile percorrendo due passi a piedi. Gli arredi e il mood che si respirano sono decisamente più urban anche se la scelta coniuga sempre un accompagnamento musicale forte dell’esperienza del titolare, gestore di un noto locale che in questi anni ha fatto danzare sulle sue note generazioni di giovani catanesi: i Mercati Generali. A destare particolare interesse, tuttavia, è l’ampia carta dei vini che insieme al menù valorizzano il territorio e la stagionalità dei prodotti locali in un’interessante proposta enogastronomica.

Infine, l’ultimo locale presentato è anche l’ultimo arrivato cronologicamente: si tratta di Spicy Mixology Bar in via Monfalcone. Una delle vie più chic, apre le porte ad una contaminazione di gusti e sapori che sperimenta l’utilizzo di ingredienti esotici all’interno di cocktail per un risultato audace e allo stesso tempo esplosivo che non lascia spazio ad interpretazioni. Il messaggio è diretto, non si vuole offrire altro se non il mondo del beverage a 360 gradi. Non sono previste pietanze d’accompagnamento ma compagni di viaggio saranno i luoghi visitati dalla ricca esplorazione dei cocktail in lista, per un biglietto di sola andata verso la destinazione da dare alla nostra serata.

Appena quattro luoghi suggeriti per le vostre serate all’insegna della convivialità ritrovata e della crescita imprenditoriale, soprattutto giovanile, nel tessuto urbano della città.



Ma in una città che offre un moltitudine di opportunità e di esperienze di imprenditori coraggiosi di grande esperienza ai quali va tutto il nostro plauso.

