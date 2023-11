Catania, multato un posteggiatore 74enne in piazza Università

Il servizio dei militari di Piazza Dante

CATANIA – A 74 anni fa il posteggiatore abusivo di sera a ridosso di piazza Università. I carabinieri lo hanno identificato e multato, 769 euro, oltre a sequestrare tutti i soldi che aveva raccolto. Inoltre gli automobilisti saranno sentiti e se anche uno solo di essi lo accusasse di minacce, per lui scatterebbe una denuncia per estorsione.

Il bollettino

È una delle attività svolte durante il servizio straordinario di controllo dei carabinieri di Piazza Dante, che ha messo in moto oltre trenta militari. È stato segnalato in Prefettura un consumatore di marijuana e sono state elevate otto sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada. I carabinieri hanno anche rinvenuto e sequestrato un’auto che circolava senza assicurazione.

